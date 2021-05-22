В Украине зафиксировали 4,6 тысячи новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Украине выявили 4 606 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 269 детей и 108 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки от осложнений умерли 178 больных. Побороли болезнь 12 586 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

Таким образом с начала пандемии в Украине заболели 2 179 988 человек. Жертвами осложнений коронавирусной болезни стали 49 279 пациентов. Выздоровели 1 941 625 жителей страны.