У Києві 21-річний хлопець стріляв із пневматичної зброї у бік військової частини Нацгвардії. Так він хизувався перед дівчатами

У Києві у Печерському районі 21-річний хлопець стріляв із пневматичної зброї з вікна квартири у бік військової частини Національної гвардії. У такий спосіб він вирішив похизуватися перед дівчатами.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Відео в Instagram опублікувала одна з дівчат.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція одразу встановила, звідки стріляли й провела обшук. Усіх учасників події відправили до відділку.
- У травні у Соломʼянському районі Києва затримали чоловіка, який погрожував в магазині гранатою після зауваження від охоронця. Він теж відмовився надягати маску.
- У квітні у Маріуполі в одному із супермаркетів АТБ 35-річний чоловік із сокирою розгромив каси і прилавки магазину після зауважень продавців на адресу його дружини. Вона відмовилася надягати маску.