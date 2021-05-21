У Києві 21-річний хлопець стріляв із пневматичної зброї у бік військової частини Нацгвардії. Так він хизувався перед дівчатами

У Києві у Печерському районі 21-річний хлопець стріляв із пневматичної зброї з вікна квартири у бік військової частини Національної гвардії. У такий спосіб він вирішив похизуватися перед дівчатами.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Відео в Instagram опублікувала одна з дівчат.