Новини

У Києві 21-річний хлопець стріляв із пневматичної зброї у бік військової частини Нацгвардії. Так він хизувався перед дівчатами

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
У Києві 21-річний хлопець стріляв із пневматичної зброї у бік військової частини Нацгвардії. Так він хизувався перед дівчатами

МВС

У Києві у Печерському районі 21-річний хлопець стріляв із пневматичної зброї з вікна квартири у бік військової частини Національної гвардії. У такий спосіб він вирішив похизуватися перед дівчатами.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Відео в Instagram опублікувала одна з дівчат.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція одразу встановила, звідки стріляли й провела обшук. Усіх учасників події відправили до відділку.