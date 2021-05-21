В Киеве 21-летний парень стрелял из пневматического оружия в сторону воинской части Нацгвардии. Так он щеголял перед девушками

В Киеве в Печерском районе 21-летний парень стрелял из пневматического оружия из окна квартиры в сторону воинской части Национальной гвардии. Таким образом он решил похвастаться перед девушками.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Видео в Instagram опубликовала одна из девушек.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция сразу установила, откуда стреляли и провела обыск. Всех участников события отправили в участок.
- В мае в Соломенском районе Киева задержали мужчину, который угрожал в магазине гранатой после замечания от охранника. Он тоже отказался надевать маску.
- В апреле в Мариуполе в одном из супермаркетов АТБ 35-летний мужчина с топором разгромил кассы и прилавки магазина после замечаний продавцов в адрес его жены. Она отказалась надевать маску.