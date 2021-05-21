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В Киеве 21-летний парень стрелял из пневматического оружия в сторону воинской части Нацгвардии. Так он щеголял перед девушками

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
В Киеве 21-летний парень стрелял из пневматического оружия в сторону воинской части Нацгвардии. Так он щеголял перед девушками

МВД

В Киеве в Печерском районе 21-летний парень стрелял из пневматического оружия из окна квартиры в сторону воинской части Национальной гвардии. Таким образом он решил похвастаться перед девушками.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Видео в Instagram опубликовала одна из девушек.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция сразу установила, откуда стреляли и провела обыск. Всех участников события отправили в участок.