В Киеве 21-летний парень стрелял из пневматического оружия в сторону воинской части Нацгвардии. Так он щеголял перед девушками

В Киеве в Печерском районе 21-летний парень стрелял из пневматического оружия из окна квартиры в сторону воинской части Национальной гвардии. Таким образом он решил похвастаться перед девушками.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Видео в Instagram опубликовала одна из девушек.