У Хмельницькій області під час фотографування колони військової техніки ЗСУ затримали агента російських спецслужб

У Хмельницькій області контррозвідники Служби безпеки України затримали агента російських спецслужб, який збирав і передавав кураторам інформацію про військові обʼєкти у регіоні, зокрема, про частини, які задіяні в операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними оперативників, зловмисник у 2014—2016 роках був активним учасником незаконних збройних формувань «ЛНР», у 2021 році переїхав на Хмельниччину, де живуть його близькі родичі.

Також з’ясувалося, що бойовик діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб.

Як зазначається, агента затримали під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗСУ. Світлини чоловік мав передати російським спецслужбам.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258—3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні оперативні та слідчі дії. Незабаром суд обере затриманому запобіжний захід.