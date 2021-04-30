В Італії затримали проросійського сепаратиста, який воював на Донбасі

В Італії поліція за зверненням українських правоохоронців затримала колишнього поліцейського з Кальярі, який воював на Донбасі на боці проросійських незаконних збройних формувань проти українських сил.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

У відомстві зазначили, що затриманий у 2015 році вже потрапляв у поле зору правоохоронців, які розслідували участь італійських громадян-найманців у незаконних збройних формуваннях на Донбасі. Тоді затриманий уникнув покарання, бо стверджував, що не стріляв в українських бійців.

Однак зараз проти 50-річного чоловіка відкрито нове кримінальне провадження, його звинувачують в терористичній діяльності. На час слідства підозрюваний не може покидати Італію, а в його помешканні вже пройшли обшуки.

Слідство щодо італійця проводить спецпідрозділ Digos — відділ загальних розслідувань та спеціальних операцій. Правоохоронцям, як зазначає МВС, вже вдалося відстежити численні банківські транзакції на особистий рахунок підозрюваного, що надходили з так званого «ДНР», а також вилучити фото- і відеодокази та інші документи.