В Италии задержали пророссийского сепаратиста, который воевал на Донбассе

В Италии полиция по обращению украинских правоохранителей задержала бывшего полицейского из Кальяри, который воевал на Донбассе на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований против украинских сил.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

В ведомстве отметили, что задержанный в 2015 году уже попадал в поле зрения правоохранителей, которые расследовали участие итальянских граждан-наемников в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе. Тогда задержанный избежал наказания, потому что утверждал, что не стрелял в украинских бойцов.

Однако сейчас против 50-летнего мужчины открыто новое уголовное производство, его обвиняют в террористической деятельности. На время следствия подозреваемый не может покидать Италию, а в его доме уже прошли обыски.

Следствие по итальянцу проводит спецподразделение Digos — отдел общих расследований и специальных операций. Правоохранителям, как отмечает МВД, уже удалось отследить многочисленные банковские транзакции на личный счет подозреваемого, которые поступали из так называемого «ДНР», а также изъять фото- и видеодоказательства и другие документы.