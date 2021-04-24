В Чехии суд арестовал троих подозреваемых в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков

Чешский суд отправил под стражу трех из пяти граждан, которые участвовали или планировали участвовать в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Их задержали в среду, 21 апреля.
Об их аресте сообщает издание iRozhlas со ссылкой на представителя прокуратуры.
Сейчас в СИЗО находятся глава экстремистского объединения «Чехословацкие солдаты в резерве за мир» Иван Кратохвил, 52-летний Милош Уржецкий и православный священник Пршемысла Иван Гадрав.
Прокуратура обосновала их арест тем, что они могут скрываться от следствия или давить на свидетелей. Им грозит до 20 лет лишения свободы за террористическое нападение, до 12 лет лишения свободы за финансирование терроризма и максимум 15 лет лишения свободы, если их признают виновными в поддержке и поощрении терроризма. Во время следствия прокуратура обнаружила документы и электронику, подтверждающие их преступления.
В центре расследования — военизированное объединение «Чехословацкие солдаты в резерве за мир». Полиция установила, что один из его членов в прошлом ездил на Донбасс, где якобы участвовал в боевых действиях на стороне сепаратистов. По его возвращении организация начала собирать деньги, чтобы другие люди могли поехать в зону боевых действий.
О подозрении им сообщили в четверг, 22 апреля. К организации поездок чешских боевиков на восток Украины могут быть причастны сотрудники Главного управления Генштаба РФ, работавшие в российском посольстве в Праге.
- В июле 2019 года сообщалось, что в Чехии продолжается расследование в отношении 20 граждан страны, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков «Л/ДНР».