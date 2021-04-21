В Чехии задержали не менее 5 граждан, которых подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков

В Чехии полиция и спецназ провели спецоперацию по задержанию граждан, которые участвовали или планировали участвовать в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Об этом пишет Aktuálně.cz.

В операции участвовали сотни силовиков. Задержано не менее 5 граждан Чехии. Правоохранители считают, что поездки на Донбасс организовывали сотрудники Главного разведывательного управления Минобороны РФ, которые под видом дипломатов находились в российском посольстве в Праге.

«Эти действия связаны с участием чешских граждан в боевых действиях на востоке Украины на стороне так называемой «Донецкой Народной Республики», — заявили в Главной прокуратуре Праги.

Согласно источникам издания, полиция опасалась, что подозреваемые будут оказывать сопротивление, так как у многих из них дома есть законное оружие. Кроме того, чешская полиция подчеркнула, что эти обыски не связаны с делом о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице.