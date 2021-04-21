В Чехии задержали не менее 5 граждан, которых подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков

В Чехии полиция и спецназ провели спецоперацию по задержанию граждан, которые участвовали или планировали участвовать в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.
Об этом пишет Aktuálně.cz.
В операции участвовали сотни силовиков. Задержано не менее 5 граждан Чехии. Правоохранители считают, что поездки на Донбасс организовывали сотрудники Главного разведывательного управления Минобороны РФ, которые под видом дипломатов находились в российском посольстве в Праге.
«Эти действия связаны с участием чешских граждан в боевых действиях на востоке Украины на стороне так называемой «Донецкой Народной Республики», — заявили в Главной прокуратуре Праги.
Согласно источникам издания, полиция опасалась, что подозреваемые будут оказывать сопротивление, так как у многих из них дома есть законное оружие. Кроме того, чешская полиция подчеркнула, что эти обыски не связаны с делом о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице.
- 18 апреля 2021 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе во Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.
- Как следствие Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, сразу же последовал ответ от РФ, которая высылает 20 чешских дипломатов. В России обвинения в причастности к взрывам назвали «фокусами» и увидели в этом «американский след».
- В июле 2019 года сообщалось, что в Чехии продолжается расследование в отношении 20 граждан страны, которых подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых «ЛДНР».