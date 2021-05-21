В Хмельницкой области задержали агента российских спецслужб за фотографированием колонны военной техники ВСУ

В Хмельницкой области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, который собирал и передавал кураторам информацию о военных объектах в регионе, в частности, о частях, которые задействованы в Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным оперативников, злоумышленник в 2014—2016 годах был активным участником незаконных вооруженных формирований «ЛНР», в 2021 году переехал в Хмельницкую область, где живут его близкие родственники.

Также выяснилось, что боевик действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб.

Как отмечается, агента задержали во время фотосъемки колонны военной техники одного из подразделений ВСУ. Фотографии мужчина должен был передать российским спецслужбам.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258—3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативные и следственные действия. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.