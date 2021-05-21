Мінкульт визначив 22 об’єкти, які підпадуть під програму «Велика реставрація» в 2021 році

Міністерство культури обрало 22 архітектурні пам’ятки, які підпадуть під програму «Велика реставрація» в 2021 році.

Про це пише пресслужба Мінкульту.

«Перелік проектів, рекомендований експертною групою, був визначений з урахуванням: об’єктивності та повноти інформації, наданої у заявках, враховуючи розроблену науково-проектну документацію із кошторисом видатків; дотримання принципу територіальності розташування памʼяток культурної спадщини; обʼєктів — памʼяток культурної спадщини, на яких уже розпочато роботи з реставрації, консервації, ремонту, а також фінансування на поточний рік», — зазначили там.

У відомстві повідомили, що наразі працюють над змінами до законодавства, аби дозволити взяти участь у цій програмі також об’єктам комунальної власності.