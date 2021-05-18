Мінкульт визначив сотню архітектурних об’єктів для проєкту «Велика реставрація»

Міністерство культури визначило перелік із понад ста архітектурних об’єктів для проєкту «Велика реставрація». Їх планують відремонтувати за державний кошт.

Про це пише пресслужба Мінкульту.

Наразі до програми було допущено 109 об’єктів. Однак остаточний наказ буде оприлюднено відомством згодом.

Усі об’єкти були оцінені і отримали певний рейтинг. Згідно з цим рейтингом, до першої десятки на реставрацію потрапили:

Семінарська церква Резиденції Буковинського Митрополита (Чернівецька область)

Онуфріївська вежа Києво-Печерської Лаври (Київ)

Замковий комплекс в Олеську (Львівська область)

Троїцька надбрамна церква (Київ)

Реставрація покрівлі, конструктивних систем куполів, відтворення ікон в барабанах головного куполу та реставрація позолоти куполів Софійського собору (Київ)

Протиаварійні роботи у Ближніх та Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври (Київ)

Протиаварійні роботи на Башті на броді в Кам’янці-Подільському (Хмельницька область)

Бурса у Софії Київській (Київ)

Луцький Верхній замок (Волинська область)

«Велика Реставрація» виходить на новий етап. Це вагомий крок до порятунку і збереження нашої спадщини. Адже вона невід’ємна частина нашої ідентичності, історії та нас самих. Тому «Велика реставрація» наочний приклад розуміння ваги культури і поступової зміни усвідомлення та ставлення до культури на рівні держави», — підкреслив міністр культури Олександр Ткаченко.