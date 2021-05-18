Минкульт определил сотню архитектурных объектов для проекта «Большая реставрация»

Министерство культуры определило перечень из более ста архитектурных объектов для проекта «Большая реставрация». Их планируют отремонтировать за государственный счет.
Об этом пишет пресс-служба Минкульта.
Сейчас к программе были допущены 109 объектов. Однако окончательный приказ будет опубликован ведомством позже.
Все объекты были оценены и получили определенный рейтинг. Согласно этому рейтингу, в первую десятку на реставрацию попали:
- Семинарская церковь Резиденции Буковинских Митрополитов (Черновицкая область)
- Онуфриевская башня Киево-Печерской Лавры (Киев)
- Замковый комплекс в Олесько (Львовская область)
- Троицкая надвратная церковь (Киев)
- Реставрация кровли, конструктивных систем куполов, воспроизведения икон в барабанах главного купола и реставрация позолоты куполов Софийского собора (Киев)
- Противоаварийные работы в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры (Киев)
- Противоаварийные работы на Башне на броду в Каменце-Подольском (Хмельницкая область)
- Бурса в Софии Киевской (Киев)
- Луцкий Верхний замок (Волынская область)
«Большая Реставрация» выходит на новый этап. Это важный шаг к спасению и сохранению нашего наследия. Ведь она неотъемлемая часть нашей идентичности, истории и нас самих. Поэтому «Большая реставрация» наглядный пример понимания веса культуры и постепенного изменения сознания и отношения к культуре на уровне государства», — подчеркнул министр культуры Александр Ткаченко.
- Проект «Большая реставрация» был анонсирован правительством осенью 2020 года. В конце года Кабмин официально начал процесс отбора объектов для ремонта в рамках программы Владимира Зеленского «Большая стройка».