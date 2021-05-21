Минкульт определил 22 объекта, которые подпадут под программу «Большая реставрация» в 2021 году

Министерство культуры выбрало 22 архитектурные достропримечательности, которые подпадут под программу «Большая реставрация» в 2021 году.

Об этом пишет пресс-служба Минкульта.

«Перечень проектов, рекомендованный экспертной группой, был определен с учетом: объективности и полноты информации, предоставленной в заявках, учитывая разработанную научно-проектную документацию по смете расходов; соблюдение принципа территориальности расположения памятников культурного наследия; объектов — памятников культурного наследия, на которых уже начаты работы по реставрации, консервации, ремонта, а также финансирования на текущий год», — отметили там.

В ведомстве сообщили, что работают над изменениями в законодательство, чтобы позволить принять участие в этой программе также объектам коммунальной собственности.