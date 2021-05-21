САП четвертий раз закрила справу «Роттердам+». НАБУ оскаржить рішення

Новий старший групи прокурорів, виконуючий обовʼязки начальника 5-го відділу антикорупційної прокуратури Денис Демків закрив справу щодо формули «Роттердам+», яка завдала збитків майже 19 мільярдів грн. Справу закривають в четвертий раз.

Національне антикорупційне бюро оскаржить це рішення.

У НАБУ сумніваються в обʼєктивності Демківа. Рішення, як стверджують в бюро, було прийнято в неробочий час, без консультацій з детективами і належного вивчення матеріалів справи, які складаються з понад 100 томів і 350 Гб відеозаписів допитів.

Демків також відмовив у заслуховуванні справи в присутності в. о. керівника САП Максима Грищука і прокурорів групи. При цьому, інший прокурор САП, який здійснює процесуальний контроль в справі з початку його розслідування, був проти закриття справи.

У НАБУ зазначають, що справа «Роттердам+» є одною з найбільш значущих для України і впевнені, що поставити крапку в цій справі має тільки суд.