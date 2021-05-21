САП четвертий раз закрила справу «Роттердам+». НАБУ оскаржить рішення

Новий старший групи прокурорів, виконуючий обовʼязки начальника 5-го відділу антикорупційної прокуратури Денис Демків закрив справу щодо формули «Роттердам+», яка завдала збитків майже 19 мільярдів грн. Справу закривають в четвертий раз.
Національне антикорупційне бюро оскаржить це рішення.
У НАБУ сумніваються в обʼєктивності Демківа. Рішення, як стверджують в бюро, було прийнято в неробочий час, без консультацій з детективами і належного вивчення матеріалів справи, які складаються з понад 100 томів і 350 Гб відеозаписів допитів.
Демків також відмовив у заслуховуванні справи в присутності в. о. керівника САП Максима Грищука і прокурорів групи. При цьому, інший прокурор САП, який здійснює процесуальний контроль в справі з початку його розслідування, був проти закриття справи.
У НАБУ зазначають, що справа «Роттердам+» є одною з найбільш значущих для України і впевнені, що поставити крапку в цій справі має тільки суд.
- Формулу «Роттердам+» Нацкомісія з питань енергетики та комунальних тарифів (НКРЕКП) почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього почалося підвищення цін на електроенергію — тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули «Роттердам+». У жовтні 2018 року керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що українці переплатили 15 мільярдів гривень через необґрунтоване застосування цієї формули. Згодом рівень збитків сягнув майже 19 мільярдів.
- В кінці серпня 2019 року стало відомо про рішення САП закрити справу щодо «Роттердам+» на підставі експертизи, яка нібито не виявила збитки. НАБУ заявило, що воно суперечить принципам верховенства права і Апеляційний суд підтвердив обґрунтованість експертизи.
- У НАБУ у результаті почали виникати проблеми з САП через їх рішень закрити справу, а Офіс генпрокурора відмовлявся змінювати керівника групи прокурорів. В. о. голови САП довелося двічі скасовувати постанову про закриття. 5 травня генпрокурор все ж змінила керівника групи прокурорів у справі «Роттердам+».