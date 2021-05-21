Верховний суд виправдав генерала Назарова у справі про збиття Іл-76 під Луганськом

Верховний суд вирішив виправдати генерала Віктора Назарова у справі про збиття українського літака Іл-76 під Луганськом.

Про це повідомляє пресслужба Верхового суду у своєму Telegram.

«21 травня 2021 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи щодо Назарова Віктора Миколайовича за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, скасував постановлені судові рішення і закрив кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діянні Назарова В. М. складу кримінального правопорушення», — йдеться в повідомленні.

Після вивчення всіх доказів судді дійшли висновку, що Назаров не мав можливості запобігти теракту бойовиків, які збили український літак.

Катастрофа Іл-76 під Луганськом

У ніч проти 14 червня 2014 року військовий літак Іл-76 при заході на посадку в Луганському аеропорту був збитий проросійськими бойовиками. На борту літака перебували 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців 25-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Усі вони загинули. Літак мав доставити боєприпаси, продукти і підкріплення українським військовослужбовцям, які перебували в оточенні бойовиків «ЛНР» і російських військових.

27 березня 2017 року Павлоградський міський суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у службовій недбалості, що призвела до загибелі льотчиків і десантників, і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Але він одразу подав апеляцію.