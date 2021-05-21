Верховный суд оправдал генерала Назарова по делу о сбитии Ил-76 под Луганском

Верховный суд решил оправдать генерала Виктора Назарова по делу о сбитии украинского самолета Ил-76 под Луганском.

Об этом сообщает пресс-служба Верхового суда в своем Telegram.

«21 мая 2021 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела о Назарове Викторе Николаевиче по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины, отменил вынесенные судебные решения и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии Назарова В. Н. состава уголовного преступления», — говорится в сообщении.

После изучения всех доказательств судьи пришли к выводу, что Назаров не имел возможности предотвратить теракт боевиков, которые сбили украинский самолет.

Катастрофа Ил-76 под Луганском

В ночь на 14 июня 2014 года военный самолет Ил-76 при заходе на посадку в Луганском аэропорту был сбит пророссийскими боевиками. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Все они погибли. Самолет должен был доставить боеприпасы, продукты и подкрепление украинским военнослужащим, которые находились в окружении боевиков «ЛНР» и российских военных.

27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в служебной халатности, приведшей к гибели летчиков и десантников, и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Но он сразу подал апелляцию.