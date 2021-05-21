В Україні стартує основна сесія ЗНО. Коли відбудуться іспити

З 21 травня в Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Перший іспит буде з хімії.

Про це пише пресслужба Міністерства освіти.

«21 травня стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Першим відбудеться тестування з хімії — на нього зареєструвалися 12 744 особи, для яких створено 881 аудиторію в 62 пунктах тестування», — йдеться у повідомленні.

Далі іспити триватимуть за таким графіком:

24 травня — іспанська, німецька та французька мови;

25 травня — англійська мова;

28 травня — математика;

1 червня — українська мова і література;

4 червня — історія України;

7 червня — фізика;

10 червня — біологія;

15 червня — географія.

З собою абітурієнти мають взяти оригінал сертифікату ЗНО, паспорт, а також запрошення-перепустку. У МОН радять мати при собі під час оцінювання 2-3 чорні ручки, пляшку води без етикетки та засоби індивідуального захисту.