В Украине стартует основная сессия ВНО. Когда пройдут экзамены

С 21 мая в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Первый экзамен будет по химии.

Об этом пишет пресс-служба Министерства образования.

«21 мая стартует основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года. Первым состоится тестирование по химии — на него зарегистрировались 12 744 человека, для которых созданы 881 аудитория в 62 пунктах тестирования», — говорится в сообщении.

Далее экзамены состоятся по следующему графику:

24 мая — испанский, немецкий и французский языки;

25 мая — английский язык;

28 мая — математика;

1 июня — украинский язык и литература;

4 июня — история Украины;

7 июня — физика;

10 июня — биология;

15 июня — география.

С собой абитуриенты должны взять оригинал сертификата ВНО, паспорт, а также приглашение-пропуск. В МОН советуют иметь при себе во время оценивания 2-3 черные ручки, бутылку воды без этикетки и средства индивидуальной защиты.