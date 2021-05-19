В Украине 21 мая стартует ВНО. Как и когда пройдут экзамены

В Украине основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) состоится в запланированные сроки. Оценивания начнется этой пятницы, 21 мая, тестированием по химии и завершится 15 июня тестированием по географии. Об этом сообщают в Министерстве образования и Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО). Накануне, 18 мая, завершился дополнительный период регистрации на тестирование. Каждый пользователь имеет право пройти тестирование максимум по пяти предметам. В общем ВНО состоится с 13 предметов.

Расписание экзаменов ВНО выглядит так: 21 мая — химия;

24 мая — испанский, немецкий, французский языки;

25 мая — английский язык;

28 мая — математика;

1 июня — украинский язык и литература;

4 июня — история Украины;

7 июня — физика;

10 июня — биология;

15 июня — география. Результаты тестирования по всем предметам обещают разместить на информационных страницах участников в такие даты: до 4 июня — химия;

до 18 июня — иностранные языки;

до 22 июня — математика;

до 25 июня — украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология;

до 30 июня — география. Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 14 июля, а ее результаты будут известны до 23 июля (их тоже разместят на информационных страницах участников). С условиями участия в дополнительной сессии можно ознакомиться здесь. Министерство образования и науки Украины Какие будут карантинные правила? Все участники ВНО должны быть в масках, иметь при себе и пользоваться антисептиками, а при входе в пункты тестирования им будут измерять температуру. Помещение, где будет проходить тестирование, будут проветривать и дезинфицировать. И. о. директора УЦОКО Валерий Бойко рассказал, что во время тестирования в аудиториях будут находиться максимум по 15 участников и по два инструктора, как того требуют правила. А между участниками в аудитории обязательно должна быть соблюдена социальная дистанция. Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет в апреле заявлял, что педагоги и работники сферы образования, которые будут привлечены к проведению ВНО, получат прививки китайским препаратом CoronaVac.