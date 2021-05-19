В Украине 21 мая стартует ВНО. Как и когда пройдут экзамены

В Украине основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) состоится в запланированные сроки. Оценивания начнется этой пятницы, 21 мая, тестированием по химии и завершится 15 июня тестированием по географии.
Об этом сообщают в Министерстве образования и Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).
Накануне, 18 мая, завершился дополнительный период регистрации на тестирование. Каждый пользователь имеет право пройти тестирование максимум по пяти предметам. В общем ВНО состоится с 13 предметов.
Расписание экзаменов ВНО выглядит так:
- 21 мая — химия;
- 24 мая — испанский, немецкий, французский языки;
- 25 мая — английский язык;
- 28 мая — математика;
- 1 июня — украинский язык и литература;
- 4 июня — история Украины;
- 7 июня — физика;
- 10 июня — биология;
- 15 июня — география.
Результаты тестирования по всем предметам обещают разместить на информационных страницах участников в такие даты:
- до 4 июня — химия;
- до 18 июня — иностранные языки;
- до 22 июня — математика;
- до 25 июня — украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология;
- до 30 июня — география.
Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 14 июля, а ее результаты будут известны до 23 июля (их тоже разместят на информационных страницах участников). С условиями участия в дополнительной сессии можно ознакомиться здесь.
Какие будут карантинные правила?
Все участники ВНО должны быть в масках, иметь при себе и пользоваться антисептиками, а при входе в пункты тестирования им будут измерять температуру. Помещение, где будет проходить тестирование, будут проветривать и дезинфицировать.
И. о. директора УЦОКО Валерий Бойко рассказал, что во время тестирования в аудиториях будут находиться максимум по 15 участников и по два инструктора, как того требуют правила. А между участниками в аудитории обязательно должна быть соблюдена социальная дистанция.
Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет в апреле заявлял, что педагоги и работники сферы образования, которые будут привлечены к проведению ВНО, получат прививки китайским препаратом CoronaVac.
По данным УЦОКО, для прохождения ВНО в 2021-м зарегистрировались более 389 тысяч человек. Из них более половины (56,45%) — это выпускники школ, 30,44% — учащиеся учреждений профобразования и студенты ВУЗов и еще 13,09% — выпускники прошлых лет. Во время основной сессии ВНО будут работать 6 704 пункта тестирования и более 97 тысяч педагогов.
Отметим, Верховная Рада 29 января приняла постановление о выплате премий 30 лучшим выпускникам по результатам ВНО. А президент Владимир Зеленский вел президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен 250 участникам ВНО с лучшими результатами и разовую премию победителям всеукраинских школьных и международных олимпиад.