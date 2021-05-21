У Нідерландах завершився другий напівфінал «Євробачення». Ось хто вийшов у фінал

Нагадаємо, що до фіналу пройшов і український гурт Go_A. Разом з нею ще у фіналі будуть: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.

У Роттердамі завершився другий півфінал музичного конкурсу «Євробачення» — у фінал вийшли представники таких країн: Сан-Марино, Греція, Молдова, Ісландія, Сербія, Албанія, Португалія. Болгарія, Фінляндія та Швейцарія.

Фінал відбудеться 22 травня. Автоматично місця у ньому отримують виконавці з країни, яка проводить конкурс, а також «великої пʼятірки» у складі Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції — найбільших платників внесків до скарбниці Європейської мовної спілки (організатора «Євробачення»).

Нагадаємо, цього року до участі в конкурсі не допустили Білорусь. Організатори не затвердили пісню її представників — за їхніми словами, композиція «Я навчу тебе» групи «Галаси ЗМеста» ставить під сумнів аполітичність конкурсу.