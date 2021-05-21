В Нидерландах завершился второй полуфинал «Евровидения». Вот кто вышел в финал

Напомним, что в финал вышла и украинская группа Go_A . Вместе с ней еще в финале будут Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.

В Роттердаме завершился второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение» — в финал вышли представители таких стран: Сан-Марино, Греция, Молдова, Исландия, Сербия, Албания, Португалия. Болгария, Финляндия и Швейцария.

Финал состоится 22 мая. Автоматически места в нем получают исполнители из страны, которая проводит конкурс, а также «большой пятерки» в составе Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции — крупнейших плательщиков взносов в казну Европейского вещательного союза (организатора «Евровидения»).

Напомним, в этом году к участию в конкурсе не допустили Беларусь. Организаторы не утвердили песню ее представителей — по их словам, композиция «Я научу тебя» группы «Галасы Зместа» ставит под сомнение аполитичность конкурса.