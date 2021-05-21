Швеція вийшла на перше місце у Європі за показником захворюваності на коронавірус

У Швеції за останні 14 днів зареєстрували 577 нових випадків на 100 тисяч жителів — це найвищий показник серед країн Європейської економічної зони. Про це повідомляє Європейська правда.

Проте це відбулося не через погіршення ситуації у самій Швеції, а через більш стрімке покращення ситуації у низці інших країн, які були лідерами в списку у попередні місяці. Однак, попри високий рівень захворюваності, число смертей від коронавірусу у Швеції низьке: близько 12 на мільйон людей.