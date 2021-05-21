Швеция вышла на первое место в Европе по показателю заболеваемости коронавирусом

В Швеции за последние 14 дней зарегистрировали 577 новых случаев на 100 тысяч жителей — это самый высокий показатель среди стран Европейской экономической зоны. Об этом сообщает Европейская правда.

Однако это произошло не из-за ухудшения ситуации в самой Швеции, а из-за более стремительного улучшения ситуации в ряде других стран, которые были лидерами в списке в предыдущие месяцы. Однако, несмотря на высокий уровень заболеваемости, число смертей от коронавируса в Швеции низкое: около 12 на миллион человек.