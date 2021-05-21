Швеция вышла на первое место в Европе по показателю заболеваемости коронавирусом

В Швеции за последние 14 дней зарегистрировали 577 новых случаев на 100 тысяч жителей — это самый высокий показатель среди стран Европейской экономической зоны. Об этом сообщает Европейская правда.
Однако это произошло не из-за ухудшения ситуации в самой Швеции, а из-за более стремительного улучшения ситуации в ряде других стран, которые были лидерами в списке в предыдущие месяцы. Однако, несмотря на высокий уровень заболеваемости, число смертей от коронавируса в Швеции низкое: около 12 на миллион человек.
На втором месте по показателю новых больных Литва (563 случая на 100 тысяч жителей), а на третьем — Кипр — 522 случая. При этом в соседней со Швецией Финляндии зарегистрировали всего 53 новых случая на 100 тысяч жителей.
Наилучшая ситуация — в Финляндии, Португалии, Румынии, а также на Мальте и в Исландии, где показатели меньше 100 на 100 тысяч населения.
- В декабря 2020 года король Швеции признал неэффективной стратегии власти в борьбе с коронавирусом — в стране не было жестких карантинных мероприятий. По словам короля, из-за отсутствия жесткого карантина в Швеции от коронавируса умерло больше людей, чем в странах-соседях.
- В июне главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые признал ошибкой предложенный им подход в борьбе с коронавирусом, который предусматривал отказ от тотального карантина. По его мнению, было бы более разумно следовать стратегии других стран во время пандемии.