Конгресмени США отримали лист з проханням зустрітись із Єрмаком — «другою найвпливовішою людиною після президента»

Низка конгресменів США отримали запит на зустріч з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та анонс його візиту у США з 16 до 20 травня, але сам візит не відбувся.

Про це повідомляє Радіо Свобода й публікує лист до конгресменів.

За даними видання, організацією зустрічей Єрмака з конгресменами опікувався американський бізнесмен українського походження Ігор Пастернак. Саме його офіс 4 травня розіслав низці конгресменів лист з анонсом візиту та запитом на зустріч.

У листі йдеться, що візит запланований на 16 — 20 травня, а в делегації візьмуть участь два високопосадовці – Андрій Єрмак та Олексій Резніков, віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У листі конгресменам Єрмака презентували як «другу найбільш впливову особу в Україні після президента»: «Українську делегацію очолює пан Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, головний радник президента України з питань національної безпеки. Пан Єрмак є найближчою довіреною особою президента і другою найбільш впливовою особою в Україні після президента. Він курує питання національної безпеки і є «правою рукою» президента з внутрішніх та міжнародних питань».