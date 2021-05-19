Конгрессмены США получили письмо с просьбой встретиться с Ермаком — «вторым самым влиятельным человеком после президента»

Ряд конгрессменов США получили запрос на встречу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и анонс его визита в США с 16 по 20 мая, но сам визит не состоялся.

Об этом сообщает Радио Свобода и публикует письмо к конгрессменам.

По данным издания, организацией встреч Ермака с конгрессменами занимался американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Пастернак. Именно его офис 4 мая разослал ряду конгрессменов письмо с анонсом визита и запросом на встречу.

В письме говорится, что визит запланирован на 16 — 20 мая, а в делегации примут участие два высокопоставленных чиновника — Андрей Ермак и Алексей Резников, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В письме конгрессменам Ермака представили как «второго самого влиятельного человека в Украине после президента»: «Украинскую делегацию возглавляет господин Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, главный советник президента Украины по вопросам национальной безопасности. Господин Ермак является ближайшей доверенным лицом президента и вторым наиболее влиятельным человеком в Украине после президента. Он курирует вопросы национальной безопасности и является «правой рукой» президента по внутренним и международным вопросам».