У київському метро вандали пошкодили дефібрилятори

На станціях київського метрополітену вандали пошкодили або намагалися пошкодити дефібрилятори. Про це пресслужба київської підземки повідомила у Facebook.

Так на станції «Університет» троє молодих чоловіків вийняли дефібрилятор з боксу без потреби та відкрили електроди, тепер їх треба замінювати. Також на станціях «Академмістечко» та «Хрещатик» пошкодили кришки боксів дефібриляторів, а на станції «Арсенальна» обладнання намагався викрасти безхатько.

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Зазначимо, що дефібрилятори встановили на всіх 52 станціях метро. Вони розташовані на платформах і в касових залах.

Нагадаємо, що 22 березня 2021 року працівник київського метро врятував життя 56-річному чоловіку завдяки дефібрилятору. Інцидент стався на станції метро «Палац спорту». Чоловіка після реанімаційних заходів доставили на швидкій до лікарні, він вижив. Тоді волонтери зазначали, що це перше врятоване завдяки дефібрилятору життя в метро.