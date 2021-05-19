В киевском метро вандалы повредили дефибрилляторы

На станциях киевского метрополитена вандалы повредили или пытались повредить дефибрилляторы. Об этом пресс-служба киевской подземки сообщила в Facebook.

Так на станции «Университет» трое молодых мужчин вынули дефибриллятор из бокса без надобности и открыли электроды, теперь их надо заменять. Также на станциях «Академгородок» и «Крещатик» повредили крышки боксов дефибрилляторов, а на станции «Арсенальная» оборудование пытался похитить бездомный.

1 2

Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран КП "Київський метрополітен" / Facebook

Отметим, что дефибрилляторы установили на всех 52 станциях метро. Они расположены на платформах и в кассовых залах.

Напомним, что 22 марта 2021 года работник киевского метро спас жизнь 56-летнему мужчине благодаря дефибриллятору. Инцидент произошел на станции метро «Дворец спорта». Мужчину после реанимационных мероприятий доставили на скорой в больницу, он выжил. Тогда волонтеры отмечали, что это первая спасенная благодаря дефибриллятору жизнь в метро.