У Німеччині міністр подала у відставку на тлі звинувачень у плагіаті

Міністр у справах сімʼї, людей похилого віку, жінок і молоді Федеральної республіки Німеччина Франциска Гіффай подала у відставку через скандал — проти неї висунули звинувачення у плагіаті при написанні дисертації.

Про її відставку йдеться в заяві берлінського союзу Соціал-демократичної партії, а про саму історію пише Deutsche Welle.

Клопотання про відставку вона подала канцлеру Ангелі Меркель на засіданні уряду. При цьому 43-річна Гіффай, як і раніше, очолюватиме виборчий список Соціал-демократичної партії Німеччини на виборах до берлінського парламенту. Саме на підготовці до них вона тепер і зосередиться.