В Германии министр подала в отставку на фоне обвинений в плагиате

Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Федеративной республики Германия Франциска Гиффай подала в отставку из-за скандала — против нее выдвинули обвинения в плагиате при написании диссертации.

О ее отставке говорится в заявлении берлинского союза Социал-демократической партии, а о самой истории пишет Deutsche Welle.

Ходатайство об отставке она подала канцлеру Ангеле Меркель на заседании правительства. При этом 43-летняя Гиффай по-прежнему будет возглавлять избирательный список Социал-демократической партии Германии на выборах в берлинский парламент. Именно на подготовке к ним она теперь намерена сосредоточиться.