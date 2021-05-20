Велика пресконференція Володимира Зеленського. Відеотрансляція

Сьогодні Володимир Зеленський проведе щорічну пресконференцію — за підсумками двох років роботи. Вона відбудеться на державному підприємстві «Антонов».
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що формат заходу буде класичним, а модеруватиме його, найімовірніше, очільниця Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева.
Початок трансляції пресконференції — о 12:00 (увімкніть нагадування, щоб не пропустити). Вона триватиме приблизно 2,5 години.
Ось про що Володимира Зеленського (найімовірніше) питатимуть журналісти:
- Конфлікт з Віталієм Кличком
- Проєкт «Велике будівництво»
- Справа «ПВК Вагнера»
- Полювання на Віктора Медведчука і «деолігархізація»
- Війна на Донбасі та переговори з Росією
- Другий термін Володимира Зеленського