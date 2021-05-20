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Большая пресс-конференция Владимира Зеленского. Видеотрансляция

Автор:
Марина Колесниченко
Дата:

Сегодня Владимир Зеленский проведет ежегодную пресс-конференцию — по итогам двух лет работы. Она состоится на государственном предприятии «Антонов».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что формат мероприятия будет классическим, а модерировать его будет, скорее всего, глава Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева.

Начало трансляции пресс-конференции — в 12:00 (включите напоминание, чтобы не пропустить). Она продлится примерно 2,5 часа.

Вот о чем Владимира Зеленского (скорее всего) будут спрашивать журналисты:

  • Конфликт с Виталием Кличко
  • Проект «Большое строительство»
  • Дело «ЧВК Вагнера»
  • Охота на Виктора Медведчука и «деолигархизация»
  • Война на Донбассе и переговоры с Россией
  • Второй срок Владимира Зеленского