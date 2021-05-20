Большая пресс-конференция Владимира Зеленского. Видеотрансляция

Сегодня Владимир Зеленский проведет ежегодную пресс-конференцию — по итогам двух лет работы. Она состоится на государственном предприятии «Антонов».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что формат мероприятия будет классическим, а модерировать его будет, скорее всего, глава Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева.

Начало трансляции пресс-конференции — в 12:00 (включите напоминание, чтобы не пропустить). Она продлится примерно 2,5 часа.

Вот о чем Владимира Зеленского (скорее всего) будут спрашивать журналисты: