Нардеп Аксьонов про громадянство Росії: Хтось бачив мій російський паспорт?

Про це Аксьонов сказав у коментарі « Радіо Свобода » після засідання Верховної Ради 19 травня, на якому він під вигуки «Ганьба» склав присягу депутата.

Обраний в мажоритарному округу № 50 у Донецькій області народний депутат Андрій Аксьонов заявив, що наявність у нього російського громадянства можна довести, лише побачивши відповідний паспорт.

«Щодо російського паспорта. З юридичної точки зору наявність громадянства може довести лише наявність паспорта. Хтось із вас бачив мій російський паспорт? Немає паспорта — немає громадянства. А плоди хворої уяви депутатів, журналістів, панове, ви ж дорослі люди, навчіться думати», — заявив Аксьонов.

Депутат назвав свою присягу, складену через блокування трибуни з ложі для гостей, законною, а саме блокування — «цирком».

«Винятково законною була [присяга], 20 тисяч людей проголосували, 66%, я чемпіон України. З чого ви взяли, що вона має бути незаконною? Ніде не написано, що вона має складатися на трибуні [парламенту], треба прочитати і підписати. Я готовий відповідати за свої вчинки. Я не компетентний вважати, що це порушення, є люди, які мають за цим стежити, вони стежили», — сказав Аксьонов.

У Службі безпеки України згодом заявили, що не мають інформації про наявність в Аксьонова російського паспорта. «Документально підтвердженими даними щодо наявності в Аксьонова А.А. паспорта громадянина Росії Служба безпеки наразі не володіє», — повідомили в СБУ в коментарі «Українській правді».

Крім того, у спецслужбі додали, що не повідомляли Аксьонову підозр у рамках кримінальних проваджень, які розслідує.

Що відомо про Аксьонова?

Андрій Аксьонов у 2010 році став головою селищної ради Новодонецького, що біля Добропілля в Донецькій області. Він був представником Партії регіонів. У травні 2014 року його звинувачували в підтримці проведення псевдореферендуму про відділення частини Донбасу від України. Зокрема, у центрі Новодонецького, біля селищної ради стояв намет для збору підписів. Сам Аксьонов зазначав, що запобігти проведенню референдуму — це повноваження СБУ.

У 2015 році Аксьонова обрали мером Добропілля. Через кілька років ЗМІ повідомили, що Аксьонов ще у 2014 році отримав російський паспорт в анексованому Криму. Наступного року йому оголосили підозру за підробку документів (ч. 4 ст. 358), а також за розтрату майна (ч. 2, 3 ст. 191). Через судову справу Аксьонов виїхав з України, за що був оголошений у розшук.

Узимку 2019 року повернувся до України й одразу ж отримав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Також його на кілька місяців відсторонили від посади мера Добропілля.

Під час парламентських виборів 2019 року програв 1,5% голосів і виборов друге місце в 50-му окрузі, а восени 2020 року на місцевих виборах переобрався на посаду мера Добропілля.

28 березня 2021 року на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині за Аксьонова проголосували 65,46% виборців.