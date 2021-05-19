Нардеп Аксенов о гражданстве России: Кто-нибудь видел мой российский паспорт?

Об этом Аксенов сказал в комментарии « Радио Свобода » после заседания Верховной Рады 19 мая, на котором он под крики «Ганьба» дал присягу депутата.

Избранный по мажоритарному округу № 50 в Донецкой области народный депутат Андрей Аксенов заявил, что наличие у него российского гражданства можно доказать, только увидев соответствующий паспорт.

«По российскому паспорту. С юридической точки зрения наличие гражданства может доказать только наличие паспорта. Кто-то из вас видел мой российский паспорт? Нет паспорта — нет гражданства. А плоды больного воображения депутатов, журналистов, господа, вы же взрослые люди, научитесь думать», — заявил Аксенов.

Депутат назвал свою присягу, которую из-за блокирования трибуны он дал из ложи для гостей, законной, а само блокирование — «цирком».

«Исключительно законной была [присяга], 20 тысяч человек проголосовали, 66%, я чемпион Украины. С чего вы взяли, что она должна быть незаконной? Нигде не написано, что ее надо давать на трибуне [парламента], надо прочитать и подписать. Я готов отвечать за свои поступки. Я не компетентен считать, что это нарушение, есть люди, которые должны за этим следить, они следили», — сказал Аксенов.

В Службе безопасности Украины позже заявили, что не располагают информацией о наличии у Аксенова российского паспорта. «Документально подтвержденными данными о наличии у Аксенова А.А. паспорта гражданина России Служба безопасности пока не владеет», — сообщили в СБУ в комментарии «Украинской правде».

Кроме того, в спецслужбе добавили, не сообщали Аксенову подозрений в рамках уголовных производств, которые расследует.

Что известно об Аксенове?

Андрей Аксенов в 2010 году стал председателем поселкового совета Новодонецкого, что рядом с Добропольем Донецкой области. Он был представителем Партии регионов. В мае 2014 года его обвиняли в поддержке проведения псевдореферендума об отделении части Донбасса от Украины. В частности, в центре Новодонецкого, у поселкового совета стояла палатка для сбора подписей. Сам Аксенов отмечал, что противодействовать проведению референдума — это полномочия СБУ.

В 2015 году Аксенова выбрали мэром Доброполья. Через несколько лет СМИ сообщили, что Аксенов еще в 2014 году получил российский паспорт в аннексированном Крыму. В следующем году ему объявили подозрение в подделке документов (ч. 4 ст. 358), а также в растрате имущества (ч. 2, 3 ст. 191). Из-за судебного дела Аксенов выехал из Украины, за что был объявлен в розыск.

Зимой 2019 года вернулся в Украину и сразу же получил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Также его на несколько месяцев отстранили от должности мэра Доброполья.

Во время парламентских выборов 2019 года проиграл 1,5% голосов и занял второе место в 50-м округе, а осенью 2020 года на местных выборах переизбрался на пост мэра Доброполья.

28 марта 2021 года на довыборах в парламент по 50-му округу в Донецкой области за Аксенова проголосовали 65,46% избирателей.