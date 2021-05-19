В Раде под крики «Ганьба» принес присягу нардеп Аксенов. СМИ сообщали, что у него есть российский паспорт

Перед этим первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что пока никаких юридических оснований, запрещающих Аксенову стать нардепом, нет. В то же время после принятия им присяги вице-спикер Рады Елена Кондратюк официально обратилась в СБУ с просьбой предоставить официальное разъяснение по поводу вероятного российского гражданства у Аксенова.

Кто такой Аксенов?

Андрей Аксенов в 2010 году стал председателем поселкового совета Новодонецкого, что рядом с Добропольем Донецкой области. Он был представителем Партии регионов. В мае 2014 года его обвиняли в поддержке проведения псевдореферендума об отделении части Донбасса от Украины. В частности, в центре Новодонецкого, у поселкового совета стояла палатка для сбора подписей. Сам Аксенов отмечал, что противодействовать проведению референдума — это полномочия СБУ.

В 2015 году Аксенова выбрали мэром Доброполья. Через несколько лет СМИ сообщили, что Аксенов еще в 2014 году получил российский паспорт в аннексированном Крыму. В следующем году ему объявили подозрение в подделке документов (ч. 4 ст. 358), а также в растрате имущества (ч. 2, 3 ст. 191). Из-за судебного дела Аксенов выехал из Украины, за что был объявлен в розыск.

Зимой 2019 года вернулся в Украину и сразу же получил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Также его на несколько месяцев отстранили от должности мэра Доброполья.

Во время парламентских выборов 2019 года проиграл 1,5% голосов и занял второе место в 50-м округе, а осенью 2020 года на местных выборах переизбрался на пост мэра Доброполья.