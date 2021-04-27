ЦИК зарегистрировала народным депутатом Андрея Аксенова. Его обвиняли в организации «референдума» на Донбассе

На выборах за него проголосовали 65,46% избирателей. Второе место занял кандидат от Партии Шария — адвокат Валентин Рыбин (13%), а на третьем месте — подозреваемая по делу об убийстве Павла Шеремета, кандидат от «Европейской солидарности» Юлия Кузьменко (6,69%).

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом Верховной Рады Андрея Аксенова, представителя партии «Порядок», который победил на довыборах в парламент в 50-м округе в Донецкой области .

Кто такой Аксенов?

Андрей Аксенов в 2010 году стал председателем поселкового совета Новодонецкого, что около Доброполья в Донецкой области. Он был представителем Партии регионов. В мае 2014 года его обвиняли в поддержке проведения псевдореферендума об отделении части Донбасса от Украины. В частности, в центре Новодонецкого, у поселкового совета стояла палатка для сбора подписей. Сам Аксенов отмечал, что предотвратить проведение референдума — это полномочия СБУ.

В 2015 году Аксенова выбрали мэром Доброполья. Через несколько лет СМИ сообщили, что Аксенов еще в 2014 году получил российский паспорт в аннексированном Крыму. В следующем году ему объявили подозрение за подделку документов (ч. 4 ст. 358) и за растрату имущества (ч. 2, 3 ст. 191). Из-за судебного дела Аксенов выехал из Украины, за что был объявлен в розыск.

Зимой 2019 года вернулся в Украину и сразу же получил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Также его на несколько месяцев отстранили от должности мэра Доброполья.

Во время парламентских выборов 2019 года проиграл 1,5% голосов и занял второе место в 50-м округе, а осенью 2020 года на местных выборах переизбрался на пост мэра Доброполья.