ЦВК зареєструвала народним депутатом Андрія Аксьонова. Його звинувачували в організації «референдуму» на Донбасі

На виборах за нього проголосували 65,46% виборців. Друге місце посів кандидат від Партії Шарія — адвокат Валентин Рибін (13%), а на третьому місці — підозрювана у справі про вбивство Павла Шеремета, кандидатка від «Європейської солідарності» Юлія Кузьменко (6,69%).

Центральна виборча комісія зареєструвала депутатом Верховної Ради Андрія Аксьонова, представника партії «Порядок», який переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині .

Хто такий Аксьонов?

Андрій Аксьонов у 2010 році став головою селищної ради Новодонецького, що біля Добропілля в Донецькій області. Він був представником Партії регіонів. У травні 2014 року його звинувачували в підтримці проведення псевдореферендуму про відділення частини Донбасу від України. Зокрема, у центрі Новодонецького, біля селищної ради стояв намет для збору підписів. Сам Аксьонов зазначав, що запобігти проведенню референдуму — це повноваження СБУ.

У 2015 році Аксьонова обрали мером Добропілля. Через кілька років ЗМІ повідомили, що Аксьонов ще у 2014 році отримав російський паспорт в анексованому Криму. Наступного року йому оголосили підозру за підробку документів (ч. 4 ст. 358), а також за розтрату майна (ч. 2, 3 ст. 191). Через судову справу Аксьонов виїхав з України, за що був оголошений у розшук.

Узимку 2019 року повернувся до України й одразу ж отримав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Також його на кілька місяців відсторонили від посади мера Добропілля.

Під час парламентських виборів 2019 року програв 1,5% голосів і посів друге місце у 50-му окрузі, а восени 2020 року на місцевих виборах переобрався на посаду мера Добропілля.