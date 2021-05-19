Рятувальники оголосили штормове попередження: Україну накриють грози

Майже всю території України в середу, 19 травня, накриють грози. Погіршення погоди протримається до кінця доби.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«У найближчі 3 години з утриманням до кінця доби 19 травня в Україні грози», — йдеться в повідомленні.
У ДСНС уточнили, що грози не очікуються лише в західних областях. Там прогнозують сильний вітер.
Окремо зазначається, що на Київ та Київську область теж насувається гроза, яка вируватиме до кінця доби.
- Раніше синоптики прогнозували, що з понеділка, 17 травня, в Україні похолодає до +17 °С, час від часу дощитиме, можливі грози.