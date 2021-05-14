На вихідні в Україні прогнозують різноманітну погоду: від дощів до +29°С

У вихідні погода в країні буде різноманітною: від дощів і денної температури +15°С на заході і до спекотної без опадів +29°С з невеликою хмарністю на сході та півдні. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 15 травня, у західних (вдень також і у північних областях) — невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Температура вночі +9...+14°С, вдень +20...+25°С, у східних областях до +28°С, на Закарпатті +14...19°С.