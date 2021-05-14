На выходные в Украине прогнозируют разнообразную погоду: от дождей до +29 °С

В выходные погода в стране будет разнообразной: от дождей и дневной температуры +15 °С на западе и до жаркой без осадков +29 °С с небольшой облачностью на востоке и юге. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 15 мая, в западных (днем также и в северных областях) — небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Температура ночью +9...+ 14 °С, днем +20...+25 °С, в восточных областях до +28 °С, на Закарпатье +14...+19 °С.