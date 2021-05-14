На выходные в Украине прогнозируют разнообразную погоду: от дождей до +29 °С

В выходные погода в стране будет разнообразной: от дождей и дневной температуры +15 °С на западе и до жаркой без осадков +29 °С с небольшой облачностью на востоке и юге. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 15 мая, в западных (днем также и в северных областях) — небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.
Температура ночью +9...+ 14 °С, днем +20...+25 °С, в восточных областях до +28 °С, на Закарпатье +14...+19 °С.
В воскресенье, 16 мая, без осадков, только днем в западных областях умеренные дожди, в южных областях небольшие кратковременные дожди, грозы.
Температура в восточных и южных областях ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С; на остальной территории ночью +9....+ 14 °С, днем +20...+ 25 °С; в западных ожидается +16...+21 °С.
В Киеве в выходные днем будет +19...+ 23 °С. В субботу ожидаюся кратковременные небольшие дожди. В воскресенье осадков не ожидается, температура около +23 °С.
С понедельника похолодает до +17 °С, пройдут сильные дожди, возможно, с грозами. На следующей неделе ожидается периодически дождь.