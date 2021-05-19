Спасатели объявили штормовое предупреждение: Украину накроют грозы

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Почти всю территории Украины в среду, 19 мая, накроют грозы. Ухудшение погоды продержится до конца суток.

«В ближайшие 3 часа и до конца суток 19 мая в Украине грозы», — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что грозы не ожидаются лишь в западных областях. Там прогнозируют сильный ветер.

Отдельно отмечается, что на Киев и Киевскую область тоже надвигается гроза, которая будет бушевать до конца суток.