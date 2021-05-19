Держдума проголосувала за вихід Росії з Договору про відкрите небо

Депутати російської Держдуми одноголосно проголосували за вихід Росії з Договору про відкрите небо.

Про це повідомляється на сайті нижньої палати парламенту.

Ініціатором законопроєкту про денонсацію документа є президент РФ Володимир Путін. За проголосували 402 депутати.

Як зазначається, законопроєкт був розроблений «у відповідь» на вихід з договору США «під надуманим приводом» минулого року .

Згідно з російським законодавством, тепер закон має розглянути Рада Федерації, а в разі схвалення його повинен підписати президент РФ.