Держдума проголосувала за вихід Росії з Договору про відкрите небо

Депутати російської Держдуми одноголосно проголосували за вихід Росії з Договору про відкрите небо.
Про це повідомляється на сайті нижньої палати парламенту.
Ініціатором законопроєкту про денонсацію документа є президент РФ Володимир Путін. За проголосували 402 депутати.
Як зазначається, законопроєкт був розроблений «у відповідь» на вихід з договору США «під надуманим приводом» минулого року .
Згідно з російським законодавством, тепер закон має розглянути Рада Федерації, а в разі схвалення його повинен підписати президент РФ.
- Договір був підписаний в 1994 році між 34 країнами. Він дозволяв державам-підписантам вести неозброєні спостережні польоти над територіями одна одної.
- У листопаді 2020 року США вийшли з договору через систематичні порушення з боку РФ. У Вашингтоні заявили, що Росія обмежила спостережні польоти над Калінінградською областю, а також відмовила в доступі для польотів у десятикілометровому коридорі на кордоні з Південною Осетією і Абхазією. Москва це заперечила.