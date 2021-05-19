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Госдума проголосовала за выход России из Договора об открытом небе

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Pixabay

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за выход России из Договора по открытому небу.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициатором законопроекта о денонсации документа выступил президент РФ Владимир Путин. За проголосовали 402 депутата.

Как отмечается, законопроект был разработан «в ответ» на выход из договора США «под надуманным предлогом» в прошлом году.

Согласно российскому законодательству, теперь закон должен рассмотреть Совет Федерации, а в случае одобрения его должен подписать президент РФ.

  • Договор был подписан в 1994 году между 34 странами. Он позволял государствам-подписантам вести невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.
  • В ноябре 2020 года США вышли из договора из-за систематических нарушений со стороны РФ. В Вашингтоне заявили, что Россия ограничила наблюдательные полеты над Калининградской областью, а также отказала в доступе для полетов в десятикилометровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией. Москва это отрицает.