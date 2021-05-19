Госдума проголосовала за выход России из Договора об открытом небе

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за выход России из Договора по открытому небу.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициатором законопроекта о денонсации документа выступил президент РФ Владимир Путин. За проголосовали 402 депутата.

Как отмечается, законопроект был разработан «в ответ» на выход из договора США «под надуманным предлогом» в прошлом году.

Согласно российскому законодательству, теперь закон должен рассмотреть Совет Федерации, а в случае одобрения его должен подписать президент РФ.