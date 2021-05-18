Соцмережами шириться відео, на якому київські патрульні «щось» кладуть затриманому в кишеню. Поліція пояснила, що це його гроші

У соціальних мережах шириться відео, на якому патрульні поліцейські під час затримання кладуть невідомий предмет хлопцю в кишеню. Однак правоохоронці заявили, що вони кладуть гроші затриманого, які випали з кишені, — і на підтвердження публікують відео.
«Розʼяснення: патрульні поклали в кишеню чоловікові гроші, які у нього випали. Цей момент зафіксовано на відео. Ніяких заборонених законом предметів чи речовин у затриманого не виявляли», — зазначили правоохоронці.
Це відео опублікували активісти, зокрема Сергій Стерненко.
Правоохоронці писали, що компанія з восьми людей розпивала алкогольні напої та слухала голосну музику з нецензурними текстами. Після того, як громадянин зробив їм зауваження, компанія почала йому погрожувати фізичною розправою.
Водночас очевидиця події писала, що затримували підлітків, одного з них поліцейський під час обшуків вдарив по голові та застосував силу.
Обережно, відео містять сцени насильства!
На що поліція відповіла, що розпочала службове розслідування цього інциденту.
- У Білорусі силовики отримали більше прав на застосування сили. Наприклад, поліція та ОМОН більше не несуть відповідальності за шкоду, якщо застосовували силу і зброю або техніку для придушення «масових заворушень».