Соцмережами шириться відео, на якому київські патрульні «щось» кладуть затриманому в кишеню. Поліція пояснила, що це його гроші

У соціальних мережах шириться відео, на якому патрульні поліцейські під час затримання кладуть невідомий предмет хлопцю в кишеню. Однак правоохоронці заявили, що вони кладуть гроші затриманого, які випали з кишені, — і на підтвердження публікують відео.

«Розʼяснення: патрульні поклали в кишеню чоловікові гроші, які у нього випали. Цей момент зафіксовано на відео. Ніяких заборонених законом предметів чи речовин у затриманого не виявляли», — зазначили правоохоронці.