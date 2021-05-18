В соцсетях публикуют видео, на котором киевские патрульные «что-то» кладут задержанному в карман. Полиция объяснила, что это его деньги

В социальных сетях распространяется видео, на котором патрульные полицейские при задержании кладут неизвестный предмет парню в карман. Однако правоохранители заявили, что они кладут деньги задержанного, которые выпали из его кармана, — и в подтверждение публикуют видео.
«Разъяснение: патрульные положили в карман мужчине деньги, которые у него выпали. Этот момент зафиксирован на видео. Никаких запрещенных законом предметов или веществ у задержанного не обнаружили», — отметили правоохранители.
Это видео опубликовали активисты, в частности Сергей Стерненко.
Правоохранители писали, что компания из восьми человек распивала алкогольные напитки и слушала громкую музыку с нецензурными текстами. После того, как гражданин сделал им замечание, компания начала ему угрожать физической расправой.
В то же время очевидица события писала, что задерживали подростков, одного из них полицейский во время обысков ударил по голове и применил силу.
Осторожно, видео содержат сцены насилия!
На что полиция ответила, что начала служебное расследование этого инцидента.
- В Беларуси силовики получили больше прав на применение силы. Например, полиция и ОМОН больше не несут ответственности за ущерб, если применяли силу и оружие или технику для подавления «массовых беспорядков».