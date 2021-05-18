В соцсетях публикуют видео, на котором киевские патрульные «что-то» кладут задержанному в карман. Полиция объяснила, что это его деньги

В социальных сетях распространяется видео, на котором патрульные полицейские при задержании кладут неизвестный предмет парню в карман. Однако правоохранители заявили, что они кладут деньги задержанного, которые выпали из его кармана, — и в подтверждение публикуют видео.

«Разъяснение: патрульные положили в карман мужчине деньги, которые у него выпали. Этот момент зафиксирован на видео. Никаких запрещенных законом предметов или веществ у задержанного не обнаружили», — отметили правоохранители.