На Донеччині затримали суддю окружного суду, який за $34 тисячі обіцяв «домовитись» у Верховному суді

Суддю Донецького окружного адміністративного суду викрили на шахрайстві — він за гроші обіцяв домовитись, щоб Верховний суд ухвалив «потрібне» рішення.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Суддя запропонував директору приватного підприємства за $34 тисячі «домовитись» у Верховному суді вирішити господарську суперечку на його користь. Його затримали під час отримання частини грошей — $30 тисяч.
Кримінальне провадження розслідуються за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України). У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
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