В Донецкой области задержали судью окружного суда, который за $34 тысячи обещал «договориться» в Верховном суде

Судью Донецкого окружного административного суда уличили в мошенничестве — он за деньги обещал договориться, чтобы Верховный суд принял «нужное» решение.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Судья предложил директору частного предприятия за $34 тысячи «договориться» в Верховном суде решить хозяйственный спор в его пользу. Его задержали во время получения части денег — $30 тысяч.

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Уголовное производство расследуются по статье о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины). В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок до 8 лет.