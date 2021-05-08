«Слуга народа» призвала главу ОТО в Киевской области подать в отставку. Его подозревают в мошенничестве

Глава Дымерской ОТО Владимир Подкурганный, которого подозревают в мошенничестве, должен уйти в отставку на время расследования. Правоохранители объявили ему подозрение в мошенничестве и попытке завладеть 2,6 млн гривен.

Об этом заявил Александр Корниенко, глава партии «Слуга народа», от которой Подкурганный баллотировался на выборах на пост главы ОТО.

«Наша принципиальная позиция — если вина доказана, преступник должен нести наказание независимо от того, с какой политической силой он шел на выборы», — сказал он.

Также Корниенко напомнил, что одним из пунктов предвыборной программы «Слуги народа» было уничтожение системной коррупции.

«Я обращаюсь к Политическому совету и Национальному совету общин с требованием на ближайших заседаниях дать оценку действиям выдвиженца от партии», — добавил глава партии.

Глава Киевской областной ячейки «Слуги народа», народный депутат Андрей Мотовиловец также считает, что на время расследования Подкурганный должен уйти в отставку.

«Если вины нет, после расследования он снова может идти на выборы и получить должность, если люди ему будут доверять», — считает он.

Кроме этого, Мотовиловец подчеркнул, что Подкурганный не является членом партии, а за подбор кандидатов от «Слуги народа» в Киевской области отвечал Александр Дубинский, который попал в санкционный список США.

Отметим, накануне главу ОТО вместе с депутатом райсовета и посредником задержали правоохранители во время получения 800 тысяч гривен. Эти средства были второй частью «вознаграждения» за решение вопроса с выделением земельного участка для ведения личного сельского хозяйства. Всего свои «услуги» злоумышленники оценили в 2,6 млн грн.

Сейчас открыто уголовное производство по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах по предварительному сговору (ч. 2 ст.15, ч. 2, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Вскоре задержанным изберут меры пресечения.