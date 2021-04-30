В Донецкой области злоумышленники присвоили технику иностранной компании для строительства дорог за 150 млн грн

Полиция разоблачила группу злоумышленников, которые перерегистрировали 29 единиц техники, принадлежавшей иностранному инвестору для строительства дорог. Ее стоимость составляет более 150 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители выяснили, что злоумышленники, среди которых есть иностранные граждане, подделали документы и, путем перерегистрации, присвоили себе указанную технику. Во время обысков в Мариуполе полицейские изъяли часть транспортных средств.
Производство расследуется по ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. За незаконные сделки фигурантам грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
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