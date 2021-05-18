Суд повторно відсторонив керівника Національної академії аграрних наук через підозру в хабарництві

Суд повторно відсторонив від посади керівника Національної академії аграрних наук (НААН) Ярослава Гадзала, підозрюваного в хабарництві.

Про це повідомили в управлінні комунікації Нацполіції.

Згідно з ухвалою слідчого судді від 17 травня, керівника НААН відсторонили до 8 липня.

За даними слідства, посадовець сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН. Новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів між держпідприємством і певними компаніями.

Окрім цього, слідчі вважають, що Гадзало сприяв зарахуванню цієї ж людини до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд президії НААН. За це він нібито отримав елітний позашляховик.

Наразі досудове розслідування триває, керівнику НААН загрожує від 5 до 10 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років, а також із конфіскацією майна.