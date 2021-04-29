Президента Академії агарних наук Гадзала відсторонили від посади

Київський апеляційний суд 28 квітня відсторонив від посади керівника Національної академії аграрних наук (НААН) України Ярослава Гадзала, підозрюваного в хабарництві.

Про це повідомили в управлінні комунікації Нацполіції.

За даними слідства, керівник НААН сприяв у призначенні на посаду очільника одного з державних підприємств, що входять у структуру академії. Натомість новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між держпідприємством і певними компаніями.

Окрім цього, правоохоронці вважають, що підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд президії НААН. За це він нібито отримав елітний позашляховик.

Після відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Хабарництво) Кримінального кодексу України слідчі Нацполіції подали клопотання до суду про арешт директора НААН і відсторонення його від посади.

Триває досудове розслідування.